Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Eyüpspor'un transfer şovu sürüyor, 9 isim imzaladı - Son Dakika

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