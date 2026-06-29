SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüpte Atilla Gerin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Özhan Pulat'ın takımın başına getirildiği duyuruldu.
Eyüpspor, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'un Yeni Teknik Direktörü Özhan Pulat - Son Dakika
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