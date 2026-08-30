Eyüpspor ve Alanyaspor İlk Yarıda 1-1 Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın vuruşunda savunmadan seken topu Arda Usluoğlu, altıpas çizgisi önünden filelere gönderdi. 0-1
4. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Michalak, kaleciyle karşı karşıya dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
34. dakikada Yao'nun sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya Boutobba gelişine vuruşunu yaparken kaleci Victor sağına gelen topu uzanarak çeldi.
39. dakikada rakip yarı alanının ortasında topu kontrol eden Abdullahi, rakiplerinden sıyrılarak topu sürdü ve uzak mesafeden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Giordano, Massanga, Charles-Andre Raux Yao, Michalak, David Costa, Bilal Boutobba, Ahmed Abdullahi
Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Hamza Akman, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia, Yusuf Barası, Lenny Pintor
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Ui-Jo Hwang, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Enes Keskin, Ianis Hagi, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir, Omar Ben Ali, Elia Meschack, Ivan Cedric
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Arda Usluoğlu (dk. 1) (Alanyaspor), Abdullahi (dk. 39) (Eyüpspor)
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