Eyüpspor\'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 28'e yükselterek küme düşme potasından kurtuldu. Maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, 25 puanla küme düşme potasına girdi. Konuk ekip Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?