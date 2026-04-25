Eyüpspor\'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

KÜME DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 28'e yükselterek küme düşme potasından kurtuldu. Maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, 25 puanla küme düşme potasına girdi. Konuk ekip Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.