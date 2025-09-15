Ezip geçtiler! La Liga\'da 6-0\'lık çılgın maç

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

YAĞMUR GİBİ GOL ATTILAR

Maçta Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle Barcelona, 10 puanla Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer alırken, Valencia haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.