Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç

Ezip geçtiler! La Liga\'da 6-0\'lık çılgın maç
15.09.2025 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Valencia'yı 6-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fermin Lopez, Raphinha ve Robert Lewandowski'nin ikişer golle yıldızlaştığı maçta Barcelona fırtına gibi esti.

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

YAĞMUR GİBİ GOL ATTILAR

Maçta Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle Barcelona, 10 puanla Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer alırken, Valencia haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Robert Lewandowski, Barcelona, Valencia, Fırtına, Fırtına, La Liga, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:37
Taraftarla burun buruna Ali Koç’un zor anları
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 07:58:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.