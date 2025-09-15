La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Maçta Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.
Bu galibiyetle Barcelona, 10 puanla Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer alırken, Valencia haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?