F1 Avusturya Grand Prix'si Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

F1 Avusturya Grand Prix'si Başlıyor

26.06.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun 8. etabı Avusturya'da, Sıralama turları yarın, yarış 28 Haziran'da yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de şu ana kadar Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton birer, İtalyan Kimi Antonelli ise 5 etap galibiyeti aldı.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115

3. George Russell (Büyük Britanya): 106

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 73

Takımlar

1. Mercedes: 262

2. Ferrari: 190

3. McLaren: 141

4. Red Bull: 89

5. Alpine: 57

Kaynak: AA

Avusturya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 Avusturya Grand Prix'si Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:18:38. #7.13#
SON DAKİKA: F1 Avusturya Grand Prix'si Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.