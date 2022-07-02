Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Sainz'ın 0.072 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 0.315 saniye geride üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Büyük Britanya, Formula 1, Ferrari, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Carlos Sainz'ın - Son Dakika

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