F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in - Son Dakika
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F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

08.10.2022 10:18
F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.304 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.010 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.057 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti.

53 turluk yarış, yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti elde etti.

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Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine'de Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine'de
Kaynak: AA

Max Verstappen, Formula 1, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in - Son Dakika

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SON DAKİKA: F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in - Son Dakika
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