Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Meksika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.
Bottas, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 15.875 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 0.145 saniye arkasında ikinciliği, pisti liderden 0.350 saniye yavaş turlayan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.
71 turluk yarış, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın - Son Dakika Spor