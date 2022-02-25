F1, Rusya GP'sini iptal etti - Son Dakika
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F1, Rusya GP'sini iptal etti

25.02.2022 15:15
F1, Rusya GP'sini iptal etti

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı.

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası Formula 1 yönetiminden konuyla ilgili önemli bir karar geldi. Buna göre 2022 takviminde bulunan Rusya Grand Prix'si, listeden çıkarıldı. Formula 1'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın Saint Petersburg kentinden alınıp, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu. - İSTANBUL

F1, Rusya GP'sini iptal etti

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Grand Prix, Formula 1, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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