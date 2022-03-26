F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak - Son Dakika
Üye Girişi

F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

26.03.2022 14:01
F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak.

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından 23 numaralı otomobilin sürücüsünün beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tedbir kontrolleri için bir gece hastanede kaldığı tespit edildi ve yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle takım tarafından etkinlikten çekildi." bilgisi verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı ise "Sağlık durumum iyi. Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı, "Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 Şampiyonası'na kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Organizasyonda bugün TSİ 15.30'da sprint yarışı, yarın TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacak! Son dakika haber! Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacak! Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'da yarışamayacak Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'da yarışamayacak

Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Formula 1, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement