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Fabrika Voleybol'un yeni okulu Hakkari'de açıldı - Son Dakika

Fabrika Voleybol'un yeni okulu Hakkari'de açıldı

14.12.2021 19:56
Fabrika Voleybol'un yeni okulu Hakkari'de açıldı

Çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Hakkari'de açıldı.

Çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Hakkari'de açıldı.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, spor salonunda düzenlenen törende, yaklaşık 8 yıldır sürdürdükleri proje kapsamında 6-14 yaş arasındaki çocuklara temel spor eğitimi ile voleybolun temel kurallarını öğrettiklerini söyledi.

Kentte karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını dile getiren Aslandaş, "Hakkari'de spora yönelik ciddi bir yapılanma var. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle kayak merkezini gezdik. Bir aksilik olmazsa 2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasını Hakkari'deki kayak merkezinde gerçekleştireceğiz. Sayın Valimiz de konuyla ilgili onayını verdi. Teknik ekiplerimiz çalışmalarına yarından itibaren başlayacaklar." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da projenin önemine değinerek TVF'nin çocuklara ücretsiz olarak hem malzeme hem de eğitmen sağladığını ifade ederek, "Programa ilk etapta 105 öğrenciyle başlanacak. Buradaki potansiyeli hocalarımız da gördü. Bu sayıyı daha da artıracağız. Burada birçok branşta iyi sporcular yetişmeye başladı. Biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız." dedi.

Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat ise Fabrika Voleybol'un kentte Türkiye genelinde 34. okulunu faaliyete girdiğini bildirerek, "Faaliyet gösteren okullarımızda 2 bin civarında sporcularımız mevcut. Perşembe günü Şırnak'ta Fabrika Okulumuz faaliyete geçecek. Okullarımızda kulüplere sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Özel hazırlanan modül kitaplarımızda 52 haftalık antrenman programlarımız mevcut. Sistemimiz, Türkiye'nin her yerinde aksamadan devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Açılışta katılımcılara malzeme desteği de verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Fabrika, Hakkari, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fabrika Voleybol'un yeni okulu Hakkari'de açıldı - Son Dakika Spor


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