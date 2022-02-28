Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini inceledi - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı devam eden Gazikent Anne- Çocuk Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Fadıloğlu, "bu tesiste, anne-çocuk eğitimlerini bir arada yapacağız. Daha önce İbrahimli Spor Merkezi'nde uyguladığımız bu sistemi, şimdi de Gazikent'te uyguluyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gazikent Mahallesi'ne yapılan Gazikent Anne-Çocuk Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 280 metrekare kapalı alan üzerine yapılan merkezin içerisinde; 1 bayan spor salonu, 1 çocuk jimnastik salonu, 1 bayan soyunma odası, 1 çocuk soyunma odası, revir, bekleme salonu bulunuyor. Gazikent Anne-Çocuk Spor Merkezi'ni yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların sona geldiğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, kısa süre içerisinde tesisin hizmete sunulacağını söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gazikent Stadyumumuzun yanında, yeni yapmış olduğumuz spor merkezimizdeyiz. Özellikle 4-6 yaş çocuklarımızın cimnastik eğitimlerinin verilebilmesi, aynı zamanda da hanım kardeşlerimizin spor yapabilmesi adına inşa ettiğimiz bu tesiste, anne-çocuk eğitimlerini bir arada yapacağız. Daha önce İbrahimli Spor Merkezi'nde uyguladığımız bu sistemi, şimdi de Gazikent'te uyguluyoruz. Bir salonumuzda çocuklarımız cimnastik eğitimi alırken, diğer salonumuzda ise yetişkinlerimiz fitness, step, aerobik, pilates, zumba gibi etkinliklerde bulunacaklar. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber Halk Eğitim Merkezi ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete girecek tesis ile birlikte bu bölgedeki vatandaşlarımızın da bir ihtiyacını daha gidermiş olacağız. Şimdiden tüm hemşerilerimize, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP