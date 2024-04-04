- Fahrudin Omerovic: "Futbol bu dönemde ikinci planda"
KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Baktığımız zaman biraz daha sahadaki eşitlik, adalet daha da iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Futbol bu dönemde ikinci planda" dedi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Son üç hafta hiç kimse futbol konuşmuyor, futbol ikinci planda. Bugün baktığınız zaman sahada sonuna kadar mücadele eden iki takım vardı. Ama öbür tarafta baktığımız zaman bazı şeyler söylemek zorundayım. Konyaspor camiası bazı şeyleri hak etmiyor. Seyircimize çok teşekkür ederim. Çünkü birinci dakikadan sonuncu dakikaya kadar bizim yanımızda oldu. Oyuncular da sonuna kadar savaştı. Bir şeyleri olumluya doğru çevirmek için pozisyonlarımız vardı. Güzel şeyleri konuşursak futbol adına güzel goller vardı. İki takımın da mücadelesi güzeldi. Ama öbür tarafta baktığımız zaman biraz daha sahadaki eşitlik, adalet daha da iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Futbol zaten bu dönemde ikinci planda. Benim bakışım her zaman olumlu. Burada yaklaşık takımla beraber bir-iki aydır beraberiz. Sahadaki bütün gücümle bildiğim şeyleri sahada yapıyorum. Bu akşam da böyle oldu diyebilirim. Zaten bütün bu maçlara baktığımız zaman bazen şanssızlıklar oldu, bazen hatalar oldu diyelim. Ama bugünkü maç biraz daha farklı bir maç oldu. Çünkü uzun zamandır futbol konuşulmuyor" şeklinde konuştu.
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