Fahrudin Omerovic: Her maçımız final maçı

Spor

- Fahrudin Omerovic: "Bundan sonraki her maçımız final maçı"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, MKE Ankaragücü galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "İlk dakikadan itibaren maçın bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu ve o inançla zaten galibiyet geldi" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0'lik skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "İlk önce futbolcularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk dakikadan itibaren maçın son dakikası bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu ve inançla zaten galibiyet geldi. Ama bunu yaparken unutmamız gerekiyor bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim ve inanıyorum ki, bugünkü maç bir bütünleşme maçıydı. Hem seyirci hem de takım arasındaki o olumlu bir bağ oluştu. Bundan sonraki her maçımız final maçı. Kupada iki maç kazandık. Bugün ilk defa ligde galibiyet aldık. Sonuçta baktığı zaman gidişatımız iyi gidiyoruz. Tabii ki her puan bizim için önemli. Dediğim gibi ondan sonraki bütün maçlar final. Ankaragücü belli bir puan içerisinde. Zaten Emre Hoca topa sahip olan takımı oluşturmaya çalışıyor. Sahadaki yerleşimi iyi onların birinci, ikinci bölgede, üçüncü bölgeye kadar geçişleri zaten belliydi. Biz de mümkün olduğu kadar bunları bu şekilde bozmaya çalıştık. Bazen başardık, bazen başaramadık. Ama en önemli oyuncularımın inancı, o irade gücü, hücum ise hücum, savunma ise savunma. Zaten bu galibiyet, getiren zaten en büyük faktör bunlar" şeklinde konuştu.