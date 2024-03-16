- Fahrudin Omerovic: "Her puan altın değerinde"
İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ligde alınan her puanın altın değerinde olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da oynamaya çalıştığını belirten Omerovic, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk devre biz daha fazla topa sahip olduk, biraz daha domine ettik, golü de bulduk. Son dakikalarda yediğimiz gol bize çok pahalıya mal oldu. Son maçlarda daha fazla puan toplayabilirdik. Takımın ayakta kalması çok önemli. 2 aylık periyot içerisinde bunu gösterdik. İlk günden beri takımın irade gücünden ve sonuna kadar savaşmasından hiçbir zaman şikayetim olmadı. Uzatmalarda 1-1'den sonra golü de bulabilirdik. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz diyemem ama sonuçta 1 puan da değerli. Son 3 maçımıza baktığımız zaman 5 puan aldığımız için iyi diyebilirim. İyi oynamak ya da kötü oynamak bazen önemli değil, önemli olan puan almak. Çünkü her puan altın değerinde. Bu akşam her iki takım iyi mücadele etti. Puanlarımızı paylaştık. Kalan 8 maçımızda inanıyorum ki yeterli puanı alırız ve başarılı bir şekilde sezonu kapatırız diye düşünüyorum" diye konuştu.
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Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasının ardından taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısı yaptı. Koyun, bu çağrıya yanıt olarak görevi bıraktığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısında bulundu. Taraftarlar, son haftalarda istenilen sonuçları alamayan takımın başkanını eleştirerek, başka şeylere zorlamamalarını istedi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi. Gürsel, sonuç odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, gerginlik oluştuğunu belirtti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız' dedi. Kaloğlu ayrıca, Kongolu oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini ve bu yüzden galibiyete sevinmediklerini belirtti.
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