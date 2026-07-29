Farrar, Boluspor'da Hedefleri Açıkladı - Son Dakika
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Farrar, Boluspor'da Hedefleri Açıkladı

Farrar, Boluspor\'da Hedefleri Açıkladı
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Boluspor'un teknik direktörü Farrar, takımın potansiyelini artırmayı ve sezonu başarılı geçirmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Daniel Farrar, yeni sezona ilişkin, "En büyük amacım bulunduğumuz yeri korumak ve üzerine koyarak biraz daha ileriye gidebilmek." dedi.

Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde tekdik direktör Farrar yönetiminde gerçekleştirilen idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın ardından Farrar, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın her geçen gün daha iyi seviyeye geldiğini söyledi.

Göreve kısa süre önce başladığını hatırlatan Farrar, takımın yeniden yapılanma sürecinde olduğunu ve futbolcuların çalışma temposundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Farrar, takıma yeni oyuncuların katıldığını ve transfer sürecinin devam ettiğini dile getirerek, "Sezon boyunca oynayacağımız her maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

Trendyol 1. Lig'de rekabet seviyesinin yüksek olduğuna işaret eden Farrar, "Bu ligin ne kadar zor olduğunun farkındayız. En büyük amacım bulunduğumuz yeri korumak ve üzerine koyarak biraz daha ileriye gidebilmek. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Farrar, takıma uyum sürecinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Benim için şu anda en önemli konu takımı yakından tanımak, oyuncularımla güçlü iletişim kurmak ve birlikte neler başarabileceğimizi görmek. Antrenmanlarda potansiyelimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni katılan futbolcuların da adaptasyon sürecini en kısa sürede tamamlamalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemine değinen Farrar, "Türkiye'de taraftarlar futbola büyük tutkuyla bağlı. Bunu saha içinde de saha dışında da hissediyorsunuz. Boluspor taraftarının da takımına olan bağlılığı bizi mutlu ediyor. Onların desteğiyle sezon boyunca en iyi sonuçları almak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Farrar, ligde güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini ifade ederek, Boluspor'un da kendi potansiyelini en iyi şekilde sahaya yansıtarak başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Farrar, Boluspor'da Hedefleri Açıkladı - Son Dakika

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