Faruk Eczacıbaşı: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika
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Faruk Eczacıbaşı: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum"

23.03.2022 01:16
Faruk Eczacıbaşı: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Faruk Eczacıbaşı şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok büyük mutluluk duygularımı alabilirsiniz. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oynadık. Bu çıtayı gittikçe daha fazla yükselteceğiz. Ondan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Beyza Arıcı: "Herkesi tebrik ediyorum"

Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı ise "Çok mutluyum. Tüm takımı kulübümü tebrik ediyorum. Bir oyuncunun alabileceği en güzel ödül. Herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Faruk Eczacıbaşı, Beyza Arıcı, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Faruk Eczacıbaşı: 'Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum' - Son Dakika


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