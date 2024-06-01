Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak kulübü ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak kulübü ziyaret etti

Trabzonspor\'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak kulübü ziyaret etti

Faruk Nafiz Özak, Trabzonspor'un Süper Lig'e yükselmesinin 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişare toplantısına katıldı. Özak, kulübün tarihi ve başarıları hakkında konuşarak güvenini dile getirdi. Asbaşkan Kafkas ise Özak'a teşekkür etti ve divan kurulu başkanı Ören, etkinliklerin detaylarını paylaştı.

01.06.2024 16:52
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Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, divan kurulu başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özak, Trabzonspor'un Süper Lig'e yükselmesinin 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişare toplantısına katıldı.

Özak, Trabzonspor'un tarihi ve başarıları ile örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Biz büyük bir camia, güçlü bir aileyiz. Şu anda kulübümüzün emin ellerde olduğuna inanıyorum. Tribünlerden gelen, ailesi her zaman Trabzonspor'un hizmetinde olan başkanımız Ertuğrul Doğan'a güveniyorum. Kulübümüzün 1966'daki kurucularından Tarık Kafkas'ın oğlu, benim için önemli bir değer olan asbaşkan Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyelerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Asbaşkan Kafkas ise "Uzun yıllar sonra kulübümüze gelen eski başkanımız, kulübümüzün önemli değeri Sayın Faruk Özak'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Divan kurulu başkanı Mahmut Ören de "Süper Lig'de 50. Yıl" adlı etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

"Trabzonspor'umuzun 50 yıl önce, şimdiki adıyla Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla geniş kapsamlı organizasyon düzenleyeceğiz. Kulübümüzde görev yapmış, hizmet etmiş yöneticisinden teknik adamına, futbolcusundan malzemecisine, o günleri yazıları ve fotoğrafları ile ölümsüzleştiren basın mensuplarına kadar yaşayanlarla bir araya geleceğiz, hayatını kaybeden değerlerimizin eşi ya da çocuklarıyla buluşacağız, hep birlikte şanlı 50 yılı anacağız. 12 Ağustos'ta yapacağımız bu etkinliklerin ardından katılımcıların anılarını ve görselleri bir kitap haline getireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak kulübü ziyaret etti - Son Dakika

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