Faruk Özlü: "Her şey hazır, Galatasaray yönetiminin karar almasını bekliyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Galatasaray'ın kentte yapmayı planladığı spor tesisi yatırımı için yer belirleme çalışmalarının tamamlandığını ve sarı-kırmızılı yönetimin kararını beklediklerini söyledi.

Düzce'de tesis yapmak isteyen Galatasaray için bölgede tüm hazırlıklar tamamlandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son yer tespiti için Düzce'ye gelmesinin planlandığını ancak geçirdiği ameliyat nedeniyle bu ziyaretin gerçekleşemediğini ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kulüp içerisinde yaşanan bazı gelişmelerin de süreci etkilediğini dile getirdi.

Başkan Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son bir yer teşhisi için Dursun Özbek gelecekti, ameliyat oldu. Ondan sonra kulüp içerisinde bazı sıkıntılar yaşandı. Biz bu süreçte birçok alternatif yer belirledik. Bize haber gönderdiler, 'En iyisini siz söyleyin' dediler. Biz de en uygun yeri seçtik. Artık her şey hazır. Galatasaray yönetiminin karar almasını bekliyoruz" dedi.

"Düzce'ye sınıf atlatır"

Düzce'de daha önce Fenerbahçe tarafından hayata geçirilen tesislerin bölgeye ciddi katkı sağladığını vurgulayan Özlü, benzer bir yatırımın Galatasaray tarafından yapılmasının şehre 'sınıf atlatacağını' belirtti. Galatasaray'ın yaklaşık 100 dönümlük bir alan talep ettiğini aktaran Başkan Faruk Özlü, önerilen bölgenin 300 dönüm olduğunu ve bu alanın 100 dönümünün kulübe tahsis edilebileceğini söyledi.

Topuk Yaylası örneğine dikkati çeken Faruk Özlü, "Fenerbahçe'nin orada olması bölgeye ilgiyi artırıyor. Akçakoca'da bazı oteller boş kalabiliyor ancak Topuk Yaylası dolu. Yabancı takımlar geliyor, Katar'dan gelen ekipler burada kamp yapıyor ve ciddi harcamalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Şehir ekonomisine katkı sağlıyor"

Galatasaray'ın da Düzce'de tesis kurması halinde kentin spor turizmi açısından önemli bir merkez haline geleceğini belirten Özlü, "İyi takımlar kamp yaptığı zaman burada maç da oynanabiliyor, antrenman da yapılabiliyor. Taraftara açık antrenmanlarda binlerce kişi geliyor. Bu da şehir ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Başkan Özlü, "Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ın da Düzce'de olması harika olur. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şehrimizin yükselişi sürecek. Yavaş ama kararlı adımlarla büyümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE