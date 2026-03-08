Faruk Öztürk Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faruk Öztürk Avrupa Şampiyonu!

08.03.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli halterci Faruk Öztürk, Gürcistan'da 2 gümüş madalya kazandı.

Milli para halterci Faruk Öztürk, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda erkekler 107 kiloda mücadele eden Faruk Öztürk, 215 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, kategorisinin toplam sıralamasında da ikinci olarak şampiyonayı 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan milli sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15'e yükseldi.

Kaynak: AA

Faruk Öztürk, Gürcistan, Avrupa, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faruk Öztürk Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:03:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Faruk Öztürk Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.