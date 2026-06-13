Fas, 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika
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Fas, 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyonluk Hedefliyor

13.06.2026 00:28
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Fas Teknik Direktörü Ouahbi, Brezilya'ya saygı duyduklarını belirterek şampiyonluk istediklerini söyledi.

NEW Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda karşılaşacakları Brezilya'ya saygı duyduklarını belirterek, turnuvada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Faslı teknik adam, C Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de oynanacak Brezilya-Fas maçı öncesinde New York New Jersey Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Fas'ın beklentileri hakkında Ouahbi, iddialı konuşarak "Brezilya'ya saygı duyuyoruz ama 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." dedi.

Ouahbi, "Biz onlara nasıl saygı gösteriyorsak onlar da bize saygı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da Neymar'ın sakatlığı hakkında Ouahbi, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek ama onlar için tabi değişiklikler olacaktır. Birlikte çok iyi oynuyorlar ve başka yıldız oyuncuları da var." dedi.

"Maçın favorisi yok"

Fas'ın yıldız oyuncularından Achraf Hakimi ise "Çok dengeli bir maç olacak. Her fırsatı değerlendireceğiz ama bence maçın favorisi yok." diye konuştu.

Hakimi, "Kendimize, kalitemize güvenmeliyiz. Brezilya'ya saygı gösteriyoruz ve nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı final başarısını hatırlatan Hakimi, "Son Dünya Kupası'nı nerede bitireceğimizi tahmin edemiyorduk. 2026 Dünya Kupası'nda da maç maç giderek nereye ulaşacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.

Grubun diğer maçında ise Haiti ile İskoçya, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Brezilya, Turnuva, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas, 2026 Dünya Kupası'nda Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika

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