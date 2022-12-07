Dünya Kupası'ndaki tarihi mücadeleyi izlemeye giden teknik direktör işinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'ndaki tarihi mücadeleyi izlemeye giden teknik direktör işinden oldu

07.12.2022 11:33

Fas ekibi Wydad Casablanca Teknik Direktörü Hussein Ammouta, Dünya Kupası son 16 turunda Fas'ın İspanya'yı yendiği maçı izlemeye Katar'a gittiği için görevinden alındı.

Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan Fas, İspanya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sansasyonel zaferi tribünden takip eden Fas ekibi Wydad Casablanca Teknik Direktörü Hussein Ammouta ise hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

FAS'TAN TARİHİ ZAFER

Fas ile İspanya arasında oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle biten mücadeleyi Fas, seri penaltı atışları sonrası kazanarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

GÖREVDEN ALINDI

Mücadeleyi yerinden takip eden Fas ekibi Wydad Casablanca Teknik Direktörü Hussein Ammouta ise maç sonrası hayatının şokunu yaşadı. Africa Facts Zone'un haberine göre, Ammouta kulüpten izinsiz şekilde Katar'a gittiği için görevinden alındı.

YORUMLAR
500
Faslı futbolcular, Dünya Kupası'ndaki tarihi penaltılar öncesi hep birlikte aynı sureyi okudu Faslı futbolcular, Dünya Kupası'ndaki tarihi penaltılar öncesi hep birlikte aynı sureyi okudu Ankara Üniversitesinde Dünya Kupası heyecanı yaşandı Ankara Üniversitesinde Dünya Kupası heyecanı yaşandı

Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'ndaki tarihi mücadeleyi izlemeye giden teknik direktör işinden oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Yumruklu saldırıdan sonra yoğun bakıma kaldırılan İYİ partili vekilin son durumu açıklandı
12:25 Faslı futbolcular, Dünya Kupası'ndaki tarihi penaltılar öncesi hep birlikte aynı sureyi okudu
12:13 İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı
12:05 Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan kafa karıştıracak teklif! Vereceği karar merakla bekleniyor
12:03 Hasan Can Kaya'nın programında "Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim" dedi, tüm şaşkına döndü
11:51 ABD tarafından özel olarak eğitilen PKK'nın kritik ismi, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
11:51 Avrupa Birliği ve G-7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına Moskova'dan alaycı video
11:48 Almanya'da darbe planlayan Nazilere operasyon! 25 kişi gözaltına alındı
11:42 Köftecide yemek yiyen şahsın, hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti! Gerçek kamera kaydında ortaya çıktı
11:30 SMA hastası torununu istemeyen dededen dehşete düşüren sözler: Götürün çöpe atın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 12:54:54. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndaki tarihi mücadeleyi izlemeye giden teknik direktör işinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement