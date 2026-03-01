Faslı Futbolcu Türkiye'ye Kaçtı - Son Dakika
Faslı Futbolcu Türkiye'ye Kaçtı

01.03.2026 22:01
Munir El Haddadi, İran'dan kara yoluyla Türkiye'ye kaçtığını duyurdu. Şu anda güvende.

İran ekibi İstiklal'de forma giyen Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kara yoluyla ülkeden ayrılarak Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

El Haddadi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Barcelona'da başlayan El Haddadi, Valencia, Alaves, Sevilla ve Getafe gibi takımlarda oynadıktan sonra Eylül 2025'te İstiklal'e transfer olmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
