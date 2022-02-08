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Faslı futbolcu Ziyech, milli takımı bıraktı - Son Dakika

Faslı futbolcu Ziyech, milli takımı bıraktı

08.02.2022 20:23
Faslı futbolcu Ziyech, milli takımı bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech, milli takımı bıraktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'in oynamamak için sakatlığını bahane ettiğini söylediği, sonrasında ise takımın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna almadığı Ziyech, kararını verdi.

Ziyech, Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli takıma dönmeyeceğim ve bu son kararım. Benim açımdan her şey çok açık. Artık tamamen kulübüme odaklanacağım." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da doğan 28 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı formasıyla çıktığı 40 maçta 17 gol attı.

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İngiltere Premier Lig, Hakim Ziyech, Chelsea, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Faslı futbolcu Ziyech, milli takımı bıraktı - Son Dakika Spor


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