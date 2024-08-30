Milli Tekvandocu Fatih Çelik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda finale yükseldi.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, yarı finalde Japonya'dan Shunsuke Kudo'yla karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini son bölümdeki ataklarıyla 15-10 yenen Fatih, finale çıktı.
Milli sporcu finalde bu akşam TSİ 23.14'te Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşılaşacak.
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