Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fatih Çelik yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fatih Çelik yarı finale yükseldi

Milli tekvandocu Fatih Çelik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 70 kiloda yarı finale çıktı. Çeyrek finalde Gürcistan'dan Giorgi Nikoladze'yi mağlup eden Çelik, finale çıkma mücadelesinde Japon sporcu Shunsuke Kudo ile karşılaşacak.

30.08.2024 17:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda yarı finale yükseldi.

Grand Palais'teki para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, çeyrek finalde Gürcistan'dan Giorgi Nikoladze ile karşılaştı.

Rakibini 24-19 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran milli sporcu, finale kalma mücadelesinde bu akşam, TSİ 20.32'de Japon sporcu Shunsuke Kudo ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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