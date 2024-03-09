- Fatih Çiçek: "Bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak döneceğini düşünüyorum"
BALIKESİR - Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Fatih Çiçek, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son haftalarda her puan çok kıymetli, onun için bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak bize döneceğini düşünüyorum" dedi.
Trendyol 1. Lig'de. 26. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Fatih Çiçek, rakiplerini hafta boyunca analiz ettiklerini dile getirdi. Çiçek, üstün bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Kaçan pozisyonlar, net fırsatlar var. Bunları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Odaklandığımızda neler yapabileceğimizi geçen yıl da, bu yıl da ispatladık. Saygı duyulacak bir oyuncu grubumuz, yönetimimiz ve hepimizi bu noktaya getiren İsmet hocamız var. Bandırmaspor iyi bir ekibi olan ve direkt rakibimiz olan bir takım. O yüzden maçın önemi çok fazlaydı. Son haftalarda her puan çok kıymetli, onun için bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak bize döneceğini düşünüyorum. Yarım kalan bir hikayemiz var, hayallerimizi ve hikayeyi yeniden yazmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu maçı da geçen hafta haksız bir şekilde saha dışında kalan İsmet ve Hakan hocama armağan ediyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Fatih Çiçek: Bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak döneceğini düşünüyorum - Son Dakika
Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Develi Belediyespor'u 26-24, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 78 dakika sürdü.
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Cikalleshi'nin attığı 2 golüne karşılık Yusuf Erdoğan ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Cikalleshi ve Ballotelli'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?