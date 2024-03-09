Fatih Çiçek: Bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak döneceğini düşünüyorum - Son Dakika
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Fatih Çiçek: Bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak döneceğini düşünüyorum

Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Fatih Çiçek, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Son haftalarda her puan çok kıymetli, onun için bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak bize döneceğini düşünüyorum' dedi.

09.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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- Fatih Çiçek: "Bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak döneceğini düşünüyorum"

BALIKESİR - Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Fatih Çiçek, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son haftalarda her puan çok kıymetli, onun için bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak bize döneceğini düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de. 26. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Fatih Çiçek, rakiplerini hafta boyunca analiz ettiklerini dile getirdi. Çiçek, üstün bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Kaçan pozisyonlar, net fırsatlar var. Bunları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Odaklandığımızda neler yapabileceğimizi geçen yıl da, bu yıl da ispatladık. Saygı duyulacak bir oyuncu grubumuz, yönetimimiz ve hepimizi bu noktaya getiren İsmet hocamız var. Bandırmaspor iyi bir ekibi olan ve direkt rakibimiz olan bir takım. O yüzden maçın önemi çok fazlaydı. Son haftalarda her puan çok kıymetli, onun için bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak bize döneceğini düşünüyorum. Yarım kalan bir hikayemiz var, hayallerimizi ve hikayeyi yeniden yazmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu maçı da geçen hafta haksız bir şekilde saha dışında kalan İsmet ve Hakan hocama armağan ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Çiçek, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Çiçek: Bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak döneceğini düşünüyorum - Son Dakika

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