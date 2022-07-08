Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun - Son Dakika
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Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun

08.07.2022 09:45
Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın milli takım açısından son derece güzel geçtiğini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın milli takım açısından son derece güzel geçtiğini söyledi.

Fatih Çintimar, İsrail'de düzenlenen organizasyonu 4 madalyayla tamamlayan milli sporcuların performansını AA muhabirine değerlendirdi.

Erkekler gülle atmada altın, kadınlar 1500 metrede gümüş, kadınlar 400 metre ile 3 bin metrede ise bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Çintimar, "Şampiyona, milli takım açısından son derece güzel geçti. Tabii ki kazandıklarımıza sevinmekten daha çok kaybettiklerimize üzüldük. 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladık. Bunun yanından dördüncülük, beşincilik ve altıncılıklarımız var. Bu yaş grubunda final yarışan sporcuların sayısını çoğaltma çabası içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada önemli derecelere imza attıklarının altını çizen Fatih Çintimar, "Bizim için önemli olan, milli sporcuların Türkiye'de yaptıkları dereceleri burada tekrarlamaları ve daha iyisini yapabilmeleri. Çocuklarımızın çoğu, en iyi derecelerini yaparak ve ulusal rekorumuzu kırarak bir noktaya geldi. Çocuklarımız bu şekilde devam ettiği müddetçe atletizmin altyapısı Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği destekle en üst seviyede devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Fatih Çintimar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Çintimar, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performanstan memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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