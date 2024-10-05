Fatih Karagümrük: 4-0 Galibiyet

Sakaryaspor: 4-0
Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - 1'İNCİ Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 41'inci dakikada Wesley'in attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarı 54'üncü dakikada Camacho, 73'üncü dakikada Lamkel Ze ve 86'ncı dakikada Paoletti'nin attığı gollerle İstanbul ekibi maçı 4-0 kazandı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 15'e yükseltirken averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 9'uncu haftasında Karagümrük, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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