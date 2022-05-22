Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, 2 takımın da maç içerisinde farklı formasyonlara geçtiğini belirterek, "Bizim ilk dakikalarda 2-3 net pozisyonumuz vardı. OInları atsak skor farklı olacaktı. Oyun planı olan bir takıma karşı bir şekilde kırılıyorsunuz. Kırılma anları vardı. 20 ile 35. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra kontrolü ele aldık. Golden sonra oyun bize döndü. Pozisyon olarak bizim adımıza zengin bir maçtı. Sezonu böyle bitirmek istemezdik." diye konuştu.

Sanchez: "Avrupa'da yer almak istedik ama olmadı"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Avrupa kupalarında yer almak istediklerini ama bu hedefi gerçekleştiremediklerini aktardı.

Zor bir maç olacağını bilerek müsabakaya hazırlandıklarını anlatan Sanchez, şunları kaydetti:

"Maçtan önce ortada farklı bir senaryo ve başarı vardı. İki takım da birbirini tanıyordu. Bu durum sahada işi zorlaştırdı. Rakip maç başında net pozisyonlar yakaladı. Daha sonra kontrolü ele aldık ve golü bulduk. Bugün kazandık. Takımla gurur duyuyoruz. Avrupa'da yer almak istedik ama olmadı. Kulüp puan rekoru kırdık. Alanya camiasına bizlere verdiği fırsattan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında görev yapan hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum."