Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Canel, maça istedikleri gibi başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda oyunun dengelendiğini anlattı.

"Maçın hakkı beraberlikti." ifadesini kullanan Canel, "İkinci yarının sonunda gol atmış olsak buradan mutlu şekilde gidebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.