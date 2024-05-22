Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Karagümrük'ün Süper Lig'e dönmesi için mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Karagümrük'ün Süper Lig'e dönmesi için mücadelemiz devam edecek

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yazılı bir açıklama yaparak, takımın Süper Lig'e geri döneceğini ve temiz futbol ortamının oluşması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

22.05.2024 11:38
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Karagümrük'ün daha da güçlenerek Süper Lig'e döneceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini saygılarımla tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isterim" dedi.

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, yazılı bir açıklama metni yayımladı. Tüm imkansızlıklara rağmen Süper Lig'de beş harika sezon geçirdiklerine değinen Başkan Hurma, "Kulübümüzün başkanlığını devraldığım günden itibaren tüm imkansızlıklara ve engellemelere rağmen bir semt takımı olarak sizlerle birlikte beş harika sezon geçirdik. Tek düşüncem temiz futbol ortamının oluşmasına katkı sağlamak ve adil rekabet çerçevesinde birikimimi ve tecrübemi ortaya koyarak sportif başarı sağlamak olmasına karşın, Türk futbolunun içinde var olan adaletsizlikler ve türlü oyunlar ile mücadele etmek zorunda kalmak bir futbol adamı olarak beni derinden üzmüş ve üzmektedir. İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda takımımıza karşı yürütülmüş olan adaletsiz tutum ve uygulamalar; futbolcularımız ile kulübümüze verilen fahiş cezalardan ve hakemlerin futbolda görülmemiş tutarlılıkta ve elbirliği ile kasti şekilde alınmış hatalı kararlarından açıkça anlaşılmaktadır. Takımımıza ve futbolcularımıza yapılmış bu adaletsiz uygulamalar tüm futbol kamuoyunun da malumundadır. Bu vesileyle tarafımıza karşı yapılmış adaletsiz girişimleri her ortamda dile getiren değerli futbol adamları ve medya mensuplarına sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün daha da güçlenerek Süper Lig'e geri döneceğini söyleyen Süleyman Hurma, "Gerek şahsımın gerekse de Karagümrük Spor Kulübü'nün varlığını devam ettirdiği sürece temiz futbol ortamının oluşması ve Türk futbolunun adil rekabet esasları içinde gelişimini sağlayabilmesi için her türlü olumsuzluğu göze almaya devam edeceğini ve kararlı mücadelesini sürdüreceğini, bununla birlikte Karagümrük Spor Kulübü'nün daha da güçlenerek Süper Lig'e döneceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini saygılarımla tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isterim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Karagümrük'ün Süper Lig'e dönmesi için mücadelemiz devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Karagümrük'ün Süper Lig'e dönmesi için mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
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