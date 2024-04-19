Fatih Karagümrük, çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulüp olarak ceza aldı

Spor

Fatih Karagümrük: "Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, Ziraat Mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilciler raporu ile Disiplin Kurulu'na sevk olan kulübümüz, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır." - İSTANBUL