Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi bir sezon daha kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Davide Biraschi'yi 1 sezon daha kiraladık." denildi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

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