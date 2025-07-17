Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, 'Ailemize yeniden hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Kurucuk, son olarak Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?