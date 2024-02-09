Fatih Karagümrük ile Pendikspor Süper Lig\'de 2. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 2. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 haftada Karagümrük 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 17. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.
2. randevu
Fatih Karagümrük ile Pendikspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Kırmızı-siyahlılar le kırmızı-beyazlılar, daha önce 2. ve 3. Lig'de 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 9 kez Karagümrük galip gelirken, 6 kez de Pendikspor kazandı. 3 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
Karagümrük, evinde son 3 maçta yenilmedi.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 maçta kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Kayserispor'u 4-1, Çaykur Rizespor'u ise 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir ile ise 1-1 berabere kaldı.
Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı toplam 12 maçta ise 3 kez kaybetti. Kırmızı-siyahlılar evinde Beşiktaş, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'ya mağlup oldu.
Pendikspor, 5 maçtır kaybetmiyor
Pendikspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Hatayspor deplasmanında berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından evinde oynadığı üst üste 2 maçta Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Alanya deplasmanından beraberlikle dönen İstanbul ekibi, son oynadığı müsabakada ise Adana Demirspor karşısında kazanan taraf oldu.
Yeni transferlerden 7 gol
Pendikspor'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Mame Thiam ile Umut Nayir, son maçlarda takıma toplam 7 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe'den kiralanan 30 yaşındaki forvet Umut Nayir, Pendikspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Kayserispor'dan transfer edilen Senegalli forvet Mame Thiam ise 5 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Son attığı 11 golün 7'si de bu transferlerden geldi. - İSTANBUL
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