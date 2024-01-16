Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Nice forması giyen tecrübeli file bekçisi Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.