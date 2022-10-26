Karagümrük kalecisi Viviano: Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi umarım bu hafta bize karşı oynamaz - Son Dakika
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Karagümrük kalecisi Viviano: Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi umarım bu hafta bize karşı oynamaz

26.10.2022 16:31
Karagümrük kalecisi Viviano: Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi umarım bu hafta bize karşı oynamaz

Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, cuma günü oynanacak Galatasaray maçına dair yaptığı açıklamada, "Bütün isteğimizle iyi bir maç oynamaya çalışacağız. Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi var. Bu oyuncularla beraber veya karşılıklı oynadım. Büyük isimler. Umarım bu hafta bize karşı oynamazlar." dedi.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun Türk komşusu ile ilgili anısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ONU GİTTİĞİM RESTORANA GÖTÜRDÜM"

Viviano yaptığı açıklamada, "Evden restorana giderken taksi bekliyordum. Aynı apartmanda oturduğum birisi, arabasıyla beni gideceğim yere bırakabileceğini söyledi. İtalya'da böyle bir şey yok. Onu gittiğim restorana götürdüm. Şaşırdım ve memnun oldum." ifadelerini kullandı. Deneyimli kalecinin bu anısı beğeni topladı.

"UMARIM BU HAFTA BİZE KARŞI OYNAMAZLAR"

Galatasaray maçına ilişkin de konuşan Viviano, "Bütün isteğimizle iyi bir maç oynamaya çalışacağız. Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi var. Bu oyuncularla beraber veya karşılıklı oynadım. Büyük isimler. Umarım bu hafta bize karşı oynamazlar." dedi.

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