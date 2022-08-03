Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'dan stat ve tesis tepkisi Açıklaması

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, stat, tesis ve sosyal alan anlamında yaşadıkları eksikliğe tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan deneyimli futbol insanı, Fatih Karagümrük'ün son 4 yılda tüm imkansızlıklara rağmen önemli başarılar elde ettiğini ve ülkenin en güzel futbol renklerinden birisi olduğunu aktardı.

Dünya futbolundaki önemli isimleri uygun şartlarda Türk futboluna sunduklarını vurgulayan Hurma, "Uzun bir süredir bütün makamlara başvurarak, tüm kulüplere tahsis edilen ve futbolun en temel ihtiyacı olan tesis, stat ve diğer sosyal alanların Fatih Karagümrük'e de sağlanmasını istedik. Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programı ile karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı durumdan başka bir şey değildir. Geldiğimiz son noktada üzülerek belirtmek isteriz ki kulübümüzü bir çatı altında toplayamadık." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün tarihinin 1926 yılına dayandığını ve neredeyse tüm kulüplere sağlanan imkanların kendilerinden esirgendiğini savunan Hurma, şu görüşlerini paylaştı:

"Hiç kimseden ya da hiçbir kurumdan, ayrıcalık, haksız destek veya rekabetin herhangi bir prensibine aykırı talebimiz olmadı, olmayacak. Görev aldığım kulüplerde imkanlarım vardı. Şimdi ise kendi kulübüme bu imkanları sağlayamamamın vermiş olduğu derin üzüntüyü yaşıyorum. Bu onur kırıcı ve göçebe gibi sürekli dışlanmışlık hissi ile arzu ettiğim başarıları kulübüme yaşatmak bir yana, Fatih Karagümrük'ün devamlılığını da sağlamam imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle makul bir süre daha çaba göstererek sonuç almaya çalışacağım. Ancak bir sonuca ulaşamazsam, benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım."