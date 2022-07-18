GALATASARAY, DIAGNE'NIN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI FESH EDİLDİĞİNİ AÇIKLADIÖte yandan Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Senegalli oyuncuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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