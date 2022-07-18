Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

18.07.2022 23:00
Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

GALATASARAY, DIAGNE'NIN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI FESH EDİLDİĞİNİ AÇIKLADIÖte yandan Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Senegalli oyuncuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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