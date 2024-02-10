Fatih Karagümrük, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

Fatih Karagümrük, Pendikspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Pendikspor'u konuk 2-0 mağlup etti. Emre Mor ve Güven Yalçın'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, üç puanı hanesine yazdırdı.

10.02.2024 18:07
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Pendikspor'u konuk 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kappel'in pasında ceza yayı üzerinden Gökcan Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+2. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Can Keleş, sol taraftan ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafından topu önünde bulan Lasagna'nın vuruşunda meşin yuvarlak tekrar kaleci Erdem Canpolat'tan döndü ve kornere çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Salih Dursun (Ceccherini dk. 57), Biraschi, Levent Mercan, Bertolacci (Kourbelis dk. 68), Rohden (Paoletti dk. 83), Emre Mor (Mendes dk. 68), Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın (Lasagna dk. 83)

Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Emir Tintiş, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Çekiçi dk. 73), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Midtsjö, Welinton, Diaby, Umut Nayir (Kappel dk. 20), Thiam

Yedekler: Burak Öğür, N'Diaye, Murat Akça, Umut Toy, Berkay Sülüngöz, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Emre Mor (dk. 31), Güven Yalçın (dk. 76) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Ceccherini (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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