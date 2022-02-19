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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

19.02.2022 09:58
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 7'sini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 34 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 4-0 kazanmıştı.

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Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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