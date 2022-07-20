Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı

20.07.2022 16:55
Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Aleksandar Pesic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon başında sözleşme imzalanan Pesic, Süper Lig'de 31 maçta forma giydi ve 14 gol atarak takımına önemli bir katkı verdi.

Pesic, eski takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu. Sırp temsilcisi, yaptığı açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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