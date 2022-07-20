Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Aleksandar Pesic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı - Son Dakika

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