Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Eksiklerimizin üzerine gidip, sonuna kadar mücadele edeceğiz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından eksiklerinin üzerine gidip, ligde sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir mücadele sergilediklerini aktaran Kafkas, "Oyunun geneline baktığımız zaman çok fazla topla oynayan, topa sahip olan ama etkinlik konusunda, üretkenlik konusunda az üreten bir Karagümrük var. 9 tane korner sayıca oldukça iyi. Gol beklentisi biraz daha fazla olması lazım. Bunun nedenlerinden bir tanesi de özellikle kenar oyuncularımızın savunma arkasına koşu yapmama özelliği var. Milli takım arasında eksik olan konuların üzerine gideceğiz. Pres konusu fena olmadı, daha iyi olabilir. Eksiklerimizin üzerine gidip, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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