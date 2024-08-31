Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı

Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçta Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ikinci yarısında yapılan değişikliklerle takımın maça ortak olduğunu belirtti. Canel, ilk yarıda yedikleri gollerin takımı oyundan düşürdüğünü söyledi. İkinci yarıda gösterdikleri iyi performansla 2-2'lik beraberliği yakaladıklarını ifade etti ve her iki takımı da tebrik etti.

31.08.2024 23:18
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle maça ortak olduklarını söyledi.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atılay Canel, "Oyunun başında 3. dakikada yediğimiz gol, bizi ilk yarı oyundan düşürdü. İkinci golü yedikten sonra oyundan kopmaya başladık. Zaman geçtikçe toparlandık ama devreyi 2-0 geride kapattık." ifadelerini kullandı.

İkinci devrede iyi performans sergilediklerini belirten Canel, "İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle geri dönmeyi başardık ve 2-2'yi yakaladık. Son anlarda gol atanın kazanabileceği bir maçtı. İki takımı da tebrik ediyorum. Ümraniyespor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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