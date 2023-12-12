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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze takımla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze takımla ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası sonrası Teknik Direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Shota Arveladze'yi getirdiğini duyurdu. 50 yaşındaki teknik adam, bugün kırmızı-siyahlılarla ilk antrenmanına çıktı. Arveladze, ilk olarak futbolcularla toplantı yaparken daha sonra idmana geçildi.

Fatih Karagümrük\'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze takımla ilk antrenmanına çıktı
12.12.2023 - 18:37,
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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası sonrası Teknik Direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Shota Arveladze'yi getirdiğini duyurdu. 50 yaşındaki teknik adam, bugün kırmızı-siyahlılarla ilk antrenmanına çıktı. Arveladze, ilk olarak futbolcularla toplantı yaparken daha sonra idmana geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze takımla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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