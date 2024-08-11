Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Tresor (Dk. 83 Berkay Vardar), Dovedan (Dk. 76 Ömer Faruk Gümüş), Camacho (Dk. 83 Çağatay Kurukalıp), Ahmet Sivri (Dk. 69 Emirhan Delibaş), Baran Demiroğlu (Dk. 69 Moraes)
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tut, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie, Lourenço (Dk. 53 Sinan Kurt), Çekdar Orhan, Ömer Bayram (Dk. 53 Oktay Aydın), Assombalonga
Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Yeşil, Dk. 33 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 78 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı - Son Dakika
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