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Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel

05.02.2022 19:08

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, elde ettikleri üstünlüğü iyi koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, elde ettikleri üstünlüğü iyi koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarının tamamında üstün bir oyun oynadıklarını belirterek, "Topa hakim olan, pozisyona giren bizdik ama gol atamadık. İkinci yarıda Malatya'nın durumu ve konumu itibarıyla üstünlük onların eline geçti. Bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik ve kazandık. Golü bulduktan sonra tamamen skoru koruma anlayışıyla oynadık." dedi.

İlerleyen haftalarda daha üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Demirel, takımın durumu konusunda ise "Sakat Pesic şu an Türkiye'de değil. Tedavi görüyor. Çarşamba günü gelecek. Yüzde yüz hazır döneceğini konuştuk. İnşallah bu şekilde takıma katılacaktır. Yeni transferler kaliteli oyuncular, katkı sağlayacaklardır. Takım için ön planda duruyorlar. Bir veya iki takviye olabilir, başkanla konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Volkan Demirel - Son Dakika Spor


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