Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

19.07.2022 18:47
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

Yeni sezon ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan kırmızı-siyahlı ekip, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, güç, pas, şut ve taktik çalışması yaptı.

İkinci etap çalışmalarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar sürdürecek Fatih Karagümrük, yarın Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynayacak.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Topuk Yaylası, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor - Son Dakika

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